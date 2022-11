Veröffentlicht am 26. November 2022 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfallflucht in der Betzdorfer Straße in Daaden

Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen, 25. November 2022, gegen 08.34 Uhr, in Daaden, in der Betzdorfer Straße. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Betzdorfer Straße aus Richtung Emmerzhausen kommend in Richtung Biersdorf. Kurz hinter dem Kreisel kam ihr ein unbekannter Pkw entgegen und fuhr ihr den linken Außenspiegel ab. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 250.-Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon: 02741/926-0. Quelle: Polizei