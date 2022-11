Veröffentlicht am 27. November 2022 von wwa

STADT KIRCHEN – „Weihnachten gemeinsam statt einsam“ – Stadt Kirchen lädt Alleinstehende ab 60 Jahren zur Weihnachtsfeier ein

Weihnachten alleine und einsam unter dem Christbaum verbringen müssen – das ist vor allem für viele Seniorinnen und Senioren eine belastende Situation. Immerhin gilt Weihnachten als das Fest der Liebe und Familie. Doch die fehlt bei vielen älteren Menschen oder die erwachsenen Kinder haben bereits eigene Familien und leben weit weg.

Die Stadt Kirchen möchte ihren alleinstehenden Bürgerinnen und Bürgern ab 60 Jahren etwas weihnachtliche Stimmung spüren lassen. Unter dem Motto „Weihnachten gemeinsam statt einsam“ findet am 24. Dezember von 15.00 bis 18.00 Uhr im kath. Pfarrheim in der Kirchstraße 4 in Kirchen ein Weihnachtsfest für alle statt, die keine Familie, Freunde oder Nachbarn haben, mit denen sie den Heiligen Abend verbringen können.

Neben weihnachtlicher Atmosphäre mit Liedern und Gedichten ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Auch der Weihnachtsmann wird mit einem kleinen Präsent vorbeischauen.

Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um telefonische Anmeldung bis zum 16. Dezember gebeten. Kontakte: Michaela Sandweg (Stadtbüro Kirchen), Tel. 02741/688-605, Mobil: 0160/95 47 81 84 oder Andrea Keßler (Gemeindeschwester Plus der Stadt Kirchen), Tel. 02741/688-607, Mobil 0160/93 87 39 70. Wer die Aktion gerne unterstützen möchte, kann sich ebenfalls im Stadtbüro melden.