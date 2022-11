Veröffentlicht am 27. November 2022 von wwa

HERKERSDORF-OFFHAUSEN – Klein aber fein, energiesparend und nachhaltig – der Weihnachtsbaum

Am Samstag vorm 1. Advent wurde auf Initiative des Ortsbeirates Herkersdorf/Offhausen hin ein kleiner, aber feiner Weihnachtsbaum von Offhausen an seinem neuen Bestimmungsort eingepflanzt.

Wurde sonst jedes Jahr Dank der Haubergsgenossenschaften Offhausen und Herkersdorf ein neuer Baum geschlagen, so hatte der Ortsbeirat schon länger die Idee, die Sache etwas nachhaltiger zu gestalten. So bot Familie Würden aus Offhausen schließlich eine Nordmanntanne an. Keine Frage war es, wo dieses schöne Bäumchen hin sollte. In den Mittelpunkt der beiden Stadtteile zwischen Herkersdorf und Offhausen gelegen, vor das neue Soccerfeld in die direkte Nähe zu Grundschule Herkersdorf/Offhausen, Kindergarten „Im Wiesengrund“ und die Druidenhalle.

Hatte bis 2018 jeder Stadtteil seinen eigenen Weihnachtsbaum, so ging man ab 2019 einen gemeinsamen Weg. Der Ortsbeirat setzt sich seit 2019 aus Mitgliedern beider Stadtteile zusammen und so will man auch die Verbundenheit der beiden Stadtteile zum Ausdruck bringen. Zudem kommen an diesem Ort die meisten Offhausener und auch Herkersdorfer Bürger vorbei, aber auch den Vorbeifahrenden und Reisenden soll der Baum ein kleines Licht in die Dunkelheit bringen.

Nicht zu vergessen sind die Kinder der Grundschule und des Kindergartens. So ist auf den Wegen zur Grundschule und zum Kindergarten immer ein schöner Anblick für unsere Kinder, deren Eltern, die Lehrer und die Erzieher in dieser tristen, dunklen Zeit garantiert.

Nachdem der Bauhof der Stadt Kirchen zuvor das Loch am neuen Ort des kleinen Weihnachtsbaumes gegraben und Mutterboden bereitgestellt hatte, startete der Ortsbeirat jetzt zusammen mit Gärtnermeister Felix Schmidt die Umpflanzaktion. „Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an Felix Schmidt“, so stellvertretender Ortsvorsteher Christian Baldus, „er hat uns in 2022 schon mal bei einer Pflanzaktion im Bereich der Sitzgruppe unterhalb der 1. Kreuzwegstation unterstützt“.

An diesem Samstag rückte er wieder mit einem Minibagger und dem entsprechenden Transportmittel an. Nachdem der Baum gepflanzt war, wurde noch eine neue energiesparende LED-Lichterkette installiert.

Im Anschluss wurde der Baum von den Kindern der Grundschule und des Kindergartens geschmückt. „Dank dem Förderverein HOPE von Grundschule und Kindergarten, konnten die Kinder mit Ihren Eltern, Omas und Opas ein paar schöne Stunden um den neuen Weihnachtsbaum verbringen.“ Mit diesen Worten bedankt sich Ortsvorsteher Gerd Schmidt bei allen Beteiligten. „Wir sind nun nachhaltig und energiesparend unterwegs und bringen trotzdem unsere Stadtteile zum Leuchten, ein dank auch an die Spender des Baumes“. Jetzt hoffen alle, dass der Weihnachtsbaum anwächst und immer prächtiger wird.

Beteiligte Ortsbeiräte: Stephan Kreps, Lutz Würden, Christian Bauer, Holger Urrigshardt und stellvellvertretender Ortsvorsteher Christian Baldus