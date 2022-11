Veröffentlicht am 27. November 2022 von wwa

IRZ-MAULSBACH – Bürgerengagement Honschafter Hobby Dart (HHD) Jahresabschluss 2022

Das neunte Jahr des Bürgerengagement Honschafter Hobby Dart (HHD) im Rahmen der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ der VG Altenkirchen neigt sich so langsam dem Ende entgegen.

Insgesamt wurden neun E-Dart-Turniere für die Hobby Darter:

– 5. HHD Kratzerturnier mit Sponsor Adem Krasniqui, Maulsbach

– 5. COLOGNE CHALLENGE mit Gastgebern Wolfgang und Ralf Unke, K-Lind

– 9. Engeschen Dart mit Gastgeber Frank Kulaß, Reisbitzen

– 2. Lindner´s Soft mit Gastgeberfamilie Lindner, Windeck

– 11. HHD Meisterschaft mit Gastgeber Axel Zimmermann, Maulsbach

– 4. Dart Junkies mit Gastgeberfamilie Astrid & Heinz Josef Kratschmer, Sessenhausen

– 6. Hähner Heide Dart mit Gastgeberin Brunhild Moritz Neumann, Hähnen

– 9. Mat´s Power Dart WP mit Gastgeber Matthias Zimmermann, Maulsbach

– 7. THE MASTERPIECE mit Sponsor Reimund Seifen, Niedermaulsbach

und zwei Steeldart Turniere mit Beteiligung von Ligaspielern:

– 3. + 4. Lindner´s Steel als Kratzerturnier mit Gastgeberfamilie Lindner, Windeck, den Dartfreunden im Schützenhaus des Schützenverein Maulsbach angeboten. Gastgeber und Sponsoren ermöglichten dabei kleine Preise bei den Turnieren.

Die Turniere wurden mit Handycap „SINGLE OUT“, „DOUBLE OUT“ oder als Kratzerturnier, das in einer Art Dartdauerschleife gespielt wird, den Dartfreunden aus Nah und Fern offeriert. Eine Rangliste für die Top Ten Dartfreunde, bei der dann jeder gegen jeden spielt, läuft gegenwärtig noch.

Corona hat das öffentliche Leben ganz schön durcheinandergewirbelt und erschwert, auch nicht zuletzt das Vereinsleben. Da das Bürgerengagement Honschafter Hobby Dart schon seit 2014 mehrheitlich seine Veranstaltungen mit Genehmigung des Schützenverein Maulsbach in deren Schützenhaus ausgetragen hat, unterstützt sie den Schützenverein Maulsbach nun seit März des Jahres durch die Zahlung einer Miete für die genutzten Räumlichkeiten bei den Turnieren. Mit dem Darttraining an den Donnerstagabenden bei Schankbetrieb und den monatlichen Turnierveranstaltungen bringen sie damit nicht nur mehr Leben ins Schützenhaus, sondern tragen auch am Erhalt der Einrichtung bei.

Insgesamt steht sie mittlerweile bei 80 durchgeführten Turnieren und so ungefähr 30 Dartfreunden, die sich regelmäßig an den Turnieren beteiligen. Die Dart spielenden Schützen zählen wie in ihrer Spezialdisziplin auch beim Dart mittlerweile zu den Besten.

Bei den Hobbydartern achtet sie natürlich darauf, dass so viel als möglich Dart gespielt wird. Es ist aber auch bei ihnen so, dass nicht jeder Turniere gewinnen kann. So gilt es besonders, die schwächeren Dartfreunde zu berücksichtigen, indem immer genügend Trostrunden auf dem Plan stehen. Hier hat schon jeder einmal gewonnen. Darüber hinaus steht auch einmal im Jahr eine Tombola an, bei der eine große Gewinnchance besteht.

Weit über 100 Dartfreunde haben sich schon bei ihnen versucht. Viele haben im Dart ihren Sport gefunden, andere sind weitergezogen. Die Fluktuation ist hoch. Dartfreunde, die im Laufe der Jahre 10, 20, 30, 40, 50, 60 oder gar 70 Mal ihre Gäste waren, erhalten eine Teilnahmeurkunde und ein Dartutensil.

Förderung der Geselligkeit von Honschaftern und deren Freunden sowie eine schnelle Integration neuer und alter Gemeindemitglieder über den Dartsport in die Dorfgemeinschaft funktionieren. Das freut die Honschafter sehr.

Es wieder jedem angeboten, einmal reinzuschauen und es mit Dart zu versuchen. Vielleicht beim Training oder bis zum nächsten Mal, wenn man im Januar 2023, dann im zehnten Jahr, beim 81. Turnier des Bürgerengagement Honschafter Hobby Dart sich wieder trifft.

Anmeldung: Axel Zimmermann, zimmermannww@t-online.de oder Tel. 02686-523