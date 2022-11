Veröffentlicht am 26. November 2022 von wwa

BIRNBACH – JobAction-Projekt Entdeckerweg Birnbach

In dem Bildungsangebot „JobAction“ des Vereins neue arbeit e.V. Altenkirchen, entwickeln und erarbeiten Teilnehmende Projekte unter dem Motto „our footsteps on this world“ mit Blick auf Gemeinnützigkeit, Umweltschutz und Aufklärung.

Die Erweiterung eines Stationspunktes auf dem „Entdeckerweg“, in Birnbach, der von dem dortigen Kindergarten Villa Kunterbunt ins Leben gerufen und zur Schaffung eines engen Naturbezugs und –verständnisses der Kinder genutzt wird, passt daher hervorragend in das Konzept des Bildungsangebotes.

In dem darunter fallenden Teilprojekt „Fühlkisten“ stellten die Teilnehmenden neun kleine Kisten aus Holz her, befüllten diese mit Naturmaterialien des Waldes, beschilderten sie und fertigten eine Rahmenkonstruktion mit Überdachung um sie am Entdeckerweg aufstellen zu können.

Darüber hinaus wurde der „Entdeckerweg“ um ein neu angefertigtes Insektenhotel, ein Vogelhaus sowie um ein entrindetes, geschliffenes und imprägniertes Rundholz als Balancierholz, zur Erprobung und Schulung der Motorik und des Gleichgewichtsinns, erweitert.

Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, fand dann die offizielle Übergabe und Erprobung der neuen Elemente des „Entdeckerwegs“ durch die „Raupen“- und die „Schmetterlingsgruppe“ des Kindergartens Villa Kunterbunt in Birnbach statt.

Ergänzt wurde die Aktion durch ein kleines waldpädagogisches Programm, das die Teilnehmenden hierzu extra entwickelt hatten und in dessen Rahmen sie den Kindern spielerisch Tiere und Bestandteile des Waldes nahebrachten.

Nach dem Ende der Aktion kehrten die Kinder mit neuen Eindrücken in den Kindergarten zurück und die Teilnehmenden von JobAction mit dem guten Gefühl, den Kindern eine Freude bereitet zu haben nach Wissen zurück.

Das Projekt ‚JobAction‘ in Wissen wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz aus Mitteln des ‚Europäischen Sozialfonds Plus‘ und des Jobcenters Kreis Altenkirchen gefördert.