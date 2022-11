Veröffentlicht am 26. November 2022 von wwa

BERLIN – Erwin Rüddel im Parlamentskreis Schützenwesen

„Parteiübergreifend haben wir den Parlamentskreis Schützenwesen ins Leben gerufen. Mit einer starken Stimme in Berlin wollen wir das Schützenwesen als immaterielles Kulturgut sowie die Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit fördern. Gerade auch bei uns in der Rhein-Westerwald-Sieg-Region haben Schützenbruderschaften und -vereine eine lange Tradition. Sie sind eine wichtige Säule des gesellschaftlichen Miteinanders und der aktiven Heimatpflege“, erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel. Insgesamt gehören bisher fast 50 Bundestagsabgeordnete, darunter CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz, dem neuen Parlamentskreis Schützenwesen an. Nach der Unterzeichnung bekräftigte Erwin Rüddel: „Egal ob Größe des Schützenvogels, Abnahme des Schießstandes oder Munitionsfragen – häufig sind gut gemeinte Gesetzesänderungen zu echten Rohrkrepierern für das Schützenwesen geworden. Deshalb wollen wir künftig auf die Belange der Schützen hinweisen. Wir freuen uns aber auch, Austauschplattform für die unterschiedlichen Formen des Schützenwesens aus ganz Deutschland zu werden.“