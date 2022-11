Veröffentlicht am 26. November 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Schule in Ruanda fertiggestellt – Große Dankbarkeit bei Landrat Dr. Enders

Es ist vollbracht: Der von Landrat Dr. Peter Enders initiierte Schulbau in Gataka im Westen von Ruanda in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Fly & Help“ von Reiner Meutsch ist fertiggestellt und seiner Bestimmung übergeben worden. Zwei Jahre lang waren bei zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen Spenden gesammelt worden, so zum Beispiel bei einer Wanderung durch den Westerwald oder bei verschiedenen Konzerten. Auch hatten im Impfzentrum Wissen eingesetzte Ärzte und Apotheker im Sinne der guten Sache auf ihr Honorar verzichtet – damit war der Grundstock gelegt.

Am Ende steht der stolze Betrag von über 100.000 Euro. Dadurch war auch eine Aufstockung der Schule von vier auf sechs Klassen möglich geworden. Da nun sogar Geld übrig ist, soll der Überschuss in ein weiteres Projekt von „Fly & Help“ im bitterarmen Burkina Faso fließen. Dr. Enders ist überaus dankbar für die großartige Unterstützung aus der Region: „Ich darf allen danken, die sich – egal mit welcher Summe – an diesem Schulbau beteiligt haben sowie denjenigen, die die Spenden organisiert haben. Das war eine Menge Arbeit für ein großartiges Projekt, auf das wir am Ende alle stolz sein können.“

Bereits im Februar war der Landrat auf eigene Kosten mit einer kleinen Delegation in Gataka: „Ich war tief beeindruckt, mit welcher Freude wir dort von den Kindern empfangen wurden.“ Im nächsten Jahr wird er noch einmal privat nach Ruanda reisen und sich im Rahmen der offiziellen Einweihung selbst ein Bild von der Schule und vom Unterricht machen.

Die Fotos stammen von „Fly & Help“ und zeigen die Schule in Gataka (der auf dem Schild erwähnte Johann Thomas Enders war der gemeinsame Urururgroßvater von Dr. Peter Enders und Reiner Meutsch).