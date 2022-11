Veröffentlicht am 26. November 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Hauptamtliche Mitarbeiterinnen bilden sich zur Portexpertin weiter

Im November nahmen die beiden Hospizkoordinatorinnen Martina Engels und Angela Plange am Seminar „Portexpertin“ an der Aesculap Akademie in Bochum teil. An zwei Tagen wurden theoretische Kenntnisse im Umgang mit Portkathetersystemen, zum Komplikationsmanagement und rechtliche Aspekte vertieft. Außerdem wurde das Legen und Ziehen der Portnadel trainiert. Das Seminar schloss mit einer theoretischen und praktischen Prüfung, die beide Teilnehmerinnen erfolgreich absolvierten. Der Hospizverein freut sich, dass diese Kompetenzen nun in die Palliativberatung einfließen können, die der Dienst für alle schwerstkranken Menschen kostenfrei anbietet. Zusätzlich bietet der Verein Entlastung durch regelmäßige Besuche von qualifizierten ehrenamtlichen Mitarbeitern. Auch altersschwache und dementiell erkrankte Menschen in der letzten Lebensphase können die Unterstützung in Anspruch nehmen. Eine ärztliche Verordnung ist nicht notwendig. Termine können telefonisch über das Hospizbüro bei der zuständigen Koordinatorin vereinbart werden. Foto: HPV-AK-FB-Portexpertin