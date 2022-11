Veröffentlicht am 26. November 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Wer vertritt den AK-Kreis beim RLP-Tag 2023 in Bad Ems?

Es ist kein Katzensprung, aber erst recht keine Weltreise: Wenn im nächsten Jahr die schöne Kurstadt Bad Ems Gastgeberin des Rheinland-Pfalz-Tages ist, dann hält sich die Anfahrtszeit für Besucher aus dem Landkreis Altenkirchen deutlich in Grenzen. Vom 16. bis 18. Juni will sich Rheinland-Pfalz wieder in seiner ganzen Vielfalt präsentieren und dabei das Ehrenamt in den Fokus rücken. Was bedeutet: Ohne die Beteiligung von Vereinen, Verbänden und Institutionen kann das Fest nicht gelingen. Das gilt besonders für den großen Festzug am Sonntag, 18. Juni. Ziel ist es, einen ausgewogenen und vielfältigen Umzug nach dem Motto „Weniger ist Mehr“ zu gestalten. Von daher sind nicht nur Besucherinnen und Besucher in Bad Ems gerne gesehen, sondern auch aktive Teilnehmer.

Jeder Landkreis kann sich mit einem Beitrag am Festzug beteiligen, sei es mit einer Fuß- bzw. Musikgruppe oder mit einem Festwagen. Für die Mitwirkung am Festzug als Musik- oder Fußgruppe gibt es seitens der Staatskanzlei eine Kostenerstattung von bis zu 500 Euro für die Anreise der Mitwirkenden in Bus oder Bahn und bei Festwagen bis zu 1000 Euro für Transport und Dekoration. Weitere Informationen unter www.rlp-tag.de.

Ab sofort und bis zum 19. Dezember sind (formlose) Bewerbungen bei der Kreisverwaltung möglich, Ansprechpartnerin ist Gabi Wäschenbach (Kontakt: Tel. 02681-812084, E-Mail: gabi.waeschenbach@kreis-ak.de.)

Foto: Wer vertritt den AK-Kreis beim RLP-Tag in Bad Ems? Ohne die Beteiligung von Vereinen, Verbänden und Institutionen kann das Fest – hier eine Aufnahme vom Festzug 2022 in Mainz – nicht gelingen. (Foto: Staatskanzlei RLP/Silz)