MORSBACH – 140 Jahre Kirchenchor „Cäcilia“ Holpe – Adventskonzert mit Adventssingen

Der Kirchenchor „Cäcilia“ Holpe begeht in diesem Jahr sein 140jähriges Bestehen. Der Chor ist damit der älteste noch aktive Chor in der Zivilgemeinde Morsbach. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 18. Dezember 2022, um 16 Uhr ein großes Adventskonzert mit Adventssingen in St. Mariä Heimsuchung, Holpe statt. Der Kirchenchor wird unter Beteiligung eines Streicherensembles die Pastoralmesse von Wolfgang Amadeus Mozart und die Deutsche Messe von Franz Schubert aufführen. Die Leitung hat Dirk van Betteray, der auch die Orgel spielt. Als Gäste wirken die Blockflötenensembles und Chöre der Musikschule Morsbach unter der Leitung von Sabine Fuchs mit. Die Zuhörer werden im gemeinsamen Gesang bekannter Adventslieder aktiv an dem Konzert beteiligt. Der Entritt ist frei. Es wird am Ausgang um eine Spende für die Holper Kirchenmusik gebeten.