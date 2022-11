Veröffentlicht am 25. November 2022 von wwa

KOBLENZ – Flüchtiger Fahrer vergisst unter 1,57 Promille Kennzeichen am Unfallort

In der Nacht von Donnerstag, 24. auf Freitag, 25. November 2022, gegen 01:30 Uhr kollidierte ein Pkw-Fahrer mit einem geparkten Fahrzeug in der Alemanenstraße in Koblenz. Der Fahrer verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Einen Hinweis hatte er allerdings am Tatort hinterlassen: Das Kennzeichen seines Autos. Das brachte die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz auf seine Spur. Sie konnten den 21-Jährigen im Nachgang an seiner Anschrift antreffen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,57 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Zudem wurden sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen den jungen Mann werden nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Im Anschluss wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Quelle: Polizei