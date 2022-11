Veröffentlicht am 25. November 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Kinder nach Corona: Für ein Comeback der Bewegung – Landrat Achim Hallerbach und Bewegungsmanager Stefan Puderbach rufen zur Teilnahme am „Bewegten Advent“ auf

Kinder und Jugendliche brauchen Bewegung. In Zeiten von Smartphones und Videospielen kommt die aber häufig zu kurz. Und die Corona-Pandemie hat dieses Problem vor allem in den vergangenen beiden Wintern vielfach verschärft. Landrat Achim Hallerbach und Bewegungsmanager Stefan Puderbach schließen sich daher der „Comeback der Bewegung“-Kampagne des Landessportbundes an und rufen die Schulen und Vereine im Kreis Neuwied zur Teilnahme am „Bewegten Advent“ auf.“

Mit diesem Programm sollen Vereine und ihre Übungsleiter mit Schulen zusammengebracht werden. Schüler sollen auf diesem Weg den Vereinssport kennenlernen und zur langfristigen Teilnahme animiert werden“, erklärt Puderbach. Die Sportvereine werden dabei mit bis zu 1000 Euro gefördert, um Kosten für Übungsleiter, Materialien und Anfahrt zu decken. Der eigentliche Aktionszeitraum ist vom 28. November bis 18. Dezember. Mehr Informationen gibt es unter www.comeback-rlp.de .

Bei ihrem konstruktiven Austausch im Kreishaus besprachen Landrat Achim Hallerbach und Bewegungsmanager Stefan Puderbach auch weitere mögliche Maßnahmen, so zum Beispiel Förderprogramme zum Bau von Außensportanlagen, Fitnessparcours und Kleinspielfeldern. Auch für Flüchtlinge gibt es Aktionen zur „Integration durch Sport“. Die verschiedenen Möglichkeiten sind auf der Internetseite https://land-in-bewegung.rlp.de/de/startseite zu finden.

Landrat Achim Hallerbach dankte Stefan Puderbach für sein unermüdliches Engagement, Kindern und Jugendlichen zu mehr Bewegung zu verhelfen. „Sportliche Betätigung ist gerade für Kinder existenziell. Sie schult nicht nur die motorischen Fähigkeiten, sondern stärkt Muskulatur und Knochen, das Herzkreislaufsystem und auch die kognitive Leistungsfähigkeit. Daneben werden soziale Kompetenzen wie Teamgeist und das Beachten von Regeln geschult“, unterstrich der Landrat die Bedeutung.