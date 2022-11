Veröffentlicht am 24. November 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jugendliche besuchten Hansestadt Hamburg

Hamburg war Ziel von 13 Jugendlichen aus dem Kreis Altenkirchen. Eine Mehrtagesfahrt in den Herbstferien, organisiert durch die Schulsozialarbeit im Kreis und bezuschusst durch das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“, führte die Jugendlichen unter Leitung der Schulsozialarbeiterinnen Melanie Kaul und Jenny Weitershagen in die Metropole an Elbe und Alster. Gleich nach der Ankunft in der Hansestadt gab es eine Stadtbesichtigung bei strahlendem Sonnenschein. An den folgenden Tagen gab es ein umfangreiches Programm: Unter anderem standen Besuche der Elbphilharmonie (Foto), des Miniaturwunderlandes, der Banksy-Ausstellung sowie des Panoptikums an, außerdem ging es zum Hamburg Dungeon, eine von Schauspielern präsentierte Kombination von Geschichtsstunde, Gruselkabinett, Show und Fahrgeschäften in der historischen Speicherstadt. Ein besonderes Highlight war das Musical „Hamilton“, das erst im Oktober Premiere gefeiert hat. Mit vielen neuen Eindrücken, Erlebnissen und Freundschaften trat die Gruppe nach abwechslungsreichen Tagen die Heimreise an. (Foto: Kreisverwaltung)