OBERLAHR – „Zusamme fiere! Dat hamma immer so jemacht! – Der Kartenvorverkauf für die große Prunksitzung der KG Oberlahr e.V. startet traditionell auf dem Weihnachtsmarkt in Oberlahr am 4. Dezember 2022.

Nicht nur in den Hochburgen Köln, Mainz und Düsseldorf hat am 11.11.2022 um 11:11 Uhr nach einer langen Corona-Pause die närrische Zeit begonnen. Auch bei einigen Vereinen in der Region ist der Startschuss für die Karnevalssession 2022/2023 bereits gefallen. „Zusamme fiere! Dat hamma immer so jemacht“, so lautet das Motto der Oberlahrer Karnevalisten für die Session 2022/2023.

Das Programm der beliebten Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Oberlahr, die am 10. Februar 2023 stattfindet, steht schon seit einiger Zeit fest. Mit dabei sind die beiden Bands „Planschemalöör“ und „Druckluft“ sowie „Klaus und Willi“ und der „Kölner Landmetzger“. Außerdem stehen natürlich auf der Bühne die eigenen Tanzgruppen die „Höppebötzjer“, „Jugendtanzgruppe“, „Just for Fun“ und die „Funkengarde“. Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzung startet traditionell auf dem Oberlahrer Weihnachtmarkt am 4. Dezember 2022 auf dem Kirchplatz in Oberlahr. Der Verein möchte außerdem auf die anderen Veranstaltungen im kommenden Jahr aufmerksam machen.

Die Veranstaltungen im Überblick:

Prunksitzung: 10.02.2023, Einlass ab 19:11 Uhr;

Kinderkarneval: 12.02.2023, Einlass ab 13.30 Uhr;

Möhnensitzung mit AFTER-MÖHNEN-PARTY: 16.02.2023, Einlass ab 14.11 Uhr (Männer sind herzlich willkommen ab 18:30 Uhr zur After-Möhnen-Party)

Dämmerschoppen: 17.02.2023, Einlass ab 18.30 Uhr;

Großer Karnevalsumzug mit Abschlussparty auf dem Kirchplatz: 21.02.2023, Beginn 14.11 Uhr.