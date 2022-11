Veröffentlicht am 23. November 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfall an der Einmündung Rheinhöller und der Straße Am Sändchen in Linz

Dienstagvormittag, 22. November 2022, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw an der Einmündung Rheinhöller und der Straße Am Sändchen in Linz. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Sändchen und bog nach links in den Rheinhöller ab. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Fahrer beim Abbiegevorgang frontal in einen wartenden Pkw. Hierbei verletzte sich der 23-jährige und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei