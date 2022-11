Veröffentlicht am 23. November 2022 von wwa

WÖLMERSEN – Sachbeschädigung zwischen Wölmersen und Heupelzen

In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag, 12. und 20. November 2022 beschädigte eine unbekannte Täterschaft die Verschlussvorrichtung der Absperrschranke am Verbindungsweg zwischen Wölmersen und Heupelzen. Durch Gewalteinwirkung wurden die an der Schranke angebrachte Kette und der Verschlusszapfen beschädigt. Quelle: Polizei