Anke Klein neue Ortsbürgermeisterin in Seelbach

Veröffentlicht am 23. November 2022 von wwa

SEELBACH – Neue Ortsbürgermeisterin in Seelbach – Anke Klein wurde offiziell in ihr Amt eingeführt

Nachdem Ortsbürgermeister Wilfried Klein zum 31. August 2022 sein Amt niedergelegt hat, wurde Anke Klein bei der Urwahl am 09. Oktober 2022 zur neuen Ortsbürgermeisterin der Ortsgemeinde Seelbach gewählt. In der Sitzung des Ortsgemeinderates am Donnerstag, 17. November 2022, ernannte und vereidigte der Erste Beigeordnete Hardy Heynen die neu gewählte Ortsbürgermeisterin und führte sie in ihr Amt ein. In der gleichen Sitzung wurde Wilfried Klein offiziell verabschiedet.

Bürgermeister Fred Jüngerich überbrachte Anke Klein die Glückwünsche der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und wünschte ihr viel Erfolg bei der Ausübung ihres neuen Amtes. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen“, so Jüngerich. Er dankte Wilfried Klein für sein jahrelanges Engagement und die gute Zusammenarbeit sowie dem Ersten Beigeordneten Hardy Heynen für die Führung der Amtsgeschäfte in der Vertretungszeit. Als neues Ratsmitglied wurde Yvette Schäck verpflichtet. Fotos: VG AKFL – H.G. Augst