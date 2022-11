Veröffentlicht am 23. November 2022 von wwa

WISSEN – Wissener Kindertagesstätten schmücken Weihnachtsbaum

Einer guten Tradition folgend schmücken in jedem Jahr die Wissener Kindertagesstätten kurz vor dem 1. Advent einen prächtigen Weihnachtsbaum. Der steht im heimischen Bahnhof und füllt fast den ganzen Eingangsbereich aus. Diesmal waren die Kindertagesstätten „Lummerland“ (Alserberg) und „Villa Kunterbunt“ (Köttingerhöhe) an der Reihe. Am Dienstagmorgen herrschte reger Betrieb. Ein rundes Dutzend der allerjüngsten Kinder hatten sich mit ihren Müttern eingefunden und warteten gespannt auf das, was kommen sollte. Man hatte sich bestens vorbereitet und präsentierte stolz allerhand Weihnachtssterne und selbstgebastelte Wünsche an das Christkind. Dann galt es einen geeigneten Platz an dem großen Baum zu finden. Nicht wenige Kinder wagten sich mit Mamahilfe auf eine Leiter und befestigten den Schmuck ganz weit oben. Organisiert hatte die Aktion die Werbegemeinschaft Treffpunkt. (bt) Fotos: Bernhard Theis