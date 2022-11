Veröffentlicht am 22. November 2022 von wwa

SCHÖNEBERG – Verkehrsunfallflucht in Schöneberg

In der Nacht zwischen Montag und Dienstag, 21. auf 22. November 2022, kam es in der Schulstraße in 57638 Schöneberg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr zwischen 23:30 Uhr und 24 Uhr ein vermutlich hellblauer PKW die Schulstraße und kollidierte mit einem geparkten PKW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der PKW von der Unfallstelle. Der PKW der Geschädigten wurde durch den Zusammenstoß auf der kompletten rechten Seite beschädigt. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu eine PKW geben können, der sich zu dieser Uhrzeit im Bereich Schöneberg aufgehalten hat. Quelle: Polizei