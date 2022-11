Veröffentlicht am 22. November 2022 von wwa

WISSEN – Fahndungserfolg bei Verkehrskontrolle in 57537 Wissen, in der Schlossstraße 2

Montagabend, 21. November 2022, gegen 21:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen am REWE-Parkplatz einen Rollerfahrer. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest: Das Rollerkennzeichen stammte aus einem Diebstahl vom 19./20. November 2022 im Bereich Altenkirchen. Eine Überprüfung der Fahrgestellnummer ergab ebenfalls einen Fahndungstreffer. Der Roller wurde am 19. September 2022 in Windeck gestohlen. Der 27-jährige Rollerfahrer konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Zudem stellten die Beamten bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel (Amphetamin) sicher. Zu alledem ergaben sich auch noch Hinweise, dass der 27-Jährige unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand. Nach erfolgter Blutprobe wurde der 27-Jährige aus den Maßnahmen entlassen. Roller, Kennzeichen und Betäubungsmittel wurden sichergestellt und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei