Veröffentlicht am 22. November 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Herzenswünsche zum Pflücken – Altenkirchener Tafel bittet um Hilfe für Geschenke an Kinder und alte Menschen

Wenn das Budget bereits zu knapp ist, um täglich den Tisch ausreichend zu decken, dann bleibt für andere Wünsche schon gar nichts mehr übrig. Deshalb hat das ehrenamtliche Team der Tafel Altenkirchen Senioren und Seniorinnen sowie die Kinder der Tafelkunden auch in diesem Jahr wieder um einen Weihnachtswunsch gebeten. Ihre Wunschzettel hängen ab Donnerstag, 1. Dezember 2022, in der Wäller Buchhandlung, Wilhelmstraße 45, in der Fußgängerzone Altenkirchen, bei Spielwaren- und Modellbau Flemmer, Wilhelmstraße 39, in der Landmetzgerei Born, Frankfurter Straße 4, im Haarstudio U3, Kölner Straße 24 in Altenkirchen sowie im Getränkemarkt Todemann, Raiffeisenstraße 11 in Weyerbusch aus.

Wer einen dieser Herzenswünsche ermöglichen möchte, kann einen Wunschzettel nach Wahl „pflücken“ und die Geschenke bis zum 19. Dezember am gleichen Ort wieder abgeben Das Tafelteam – und selbstverständlich alle, die beschenkt werden – freuen sich über eine schöne Verpackung. Spendern und Spenderinnen, denen dazu die Zeit fehlt, sollen sich davon aber nicht entmutigen lassen: Auch hier kann das ehrenamtliche Team zur Not einspringen, bevor es die Geschenke am bei der Tafel verteilt. Diese Wunschbaumaktion wird bereits seit Jahren im Wesentlichen durch frühere Mitarbeiterinnen des inzwischen geschlossenen REWE Marktes in Altenkirchen organisiert. In den Vorweihnachtstagen werden die Geschenke an die Empfängerinnen und Empfänger verteilt.