Veröffentlicht am 21. November 2022 von wwa

STEINBACH – CDU Ortsverband Gebhardshainer Land und der Landtagsabgeordneter Matthias Reuber besuchen die Firma Textilpflege Narres in Steinebach

Wer durch das Industriegebiet in Steinebach/Sieg fährt, erkennt die Firma Textilpflege Narres unverkennbar am aufsteigenden Wasserdampf über den Firmenhallen. Hier werden seit vielen Jahren Textilien für Krankenhäuser, Hotellerie, Gastronomie, Industrie und Senioren- und Pflegeheime gewaschen und verarbeitet. Eine Besuchergruppe des CDU Ortsverbandes Gebhardshainer Land und der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber durften die Räumlichkeiten des Unternehmens besichtigen und sich dabei ein umfassendes Bild der Arbeitsabläufe machen. Begrüßt wurden die Gäste durch den Geschäftsführer Max Troeger, der das Unternehmen seit circa vier Jahren führt. Die Preisexplosion bei den Energiekosten stellt die Großwäscherei vor eine ungeahnte Herausforderung. „Wir müssen für die Zukunft gewappnet sein, größtmögliche Unabhängigkeit von den Energielieferanten ist unser Ziel und dass hier jeder Tag zählt, muss man sicherlich nicht extra betonen, so Troeger im Gespräch mit der Besuchergruppe.“

Durch Wärmerückgewinnung kann die Wäscherei jetzt schon einen Teil ihrer Energie selbst erzeugen und für die Zukunft sind weitere Maßnahmen zur Energiegewinnung in der Planung. „Unsere Kunden sind auf einen reibungslosen Arbeitsablauf angewiesen, vor allem Krankenhäuser und Pflegeheime benötigen fast täglich frische Wäsche für die Versorgung ihrer Patienten, so Troeger.“

Die Firma Narres würde den Standort in Steinebach gerne vergrößern und erweitern – hier stellen der zur Verfügung stehende bebaubare Raum, aber auch der Fachkräftemangel eine große Hürde dar. „Wir müssen alles dafür tun, dass die Region für die Zukunft gut gerüstet ist und für Unternehmen und Arbeitnehmer attraktiv bleibt, so der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber.“