KIRCHEN – Stadtbüro Kirchen bleibt am 28. November geschlossen – Einrichtungen der Verbandsgemeinde nicht betroffen

Das Stadtbüro Kirchen in der Villa Kraemer bleibt am Montag, 28. November 2022 wegen einer dienstlichen Veranstaltung ganztägig geschlossen. Die Einrichtungen der Verbandsgemeindeverwaltung im Kirchener Rathaus wie Bürgerbüro und KFZ-Zulassungsstelle sowie das Standesamt in der Villa Kraemer sind nicht betroffen und haben regulär geöffnet.