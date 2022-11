Veröffentlicht am 21. November 2022 von wwa

REGION – Warnung der Polizei vor Trickbetrügern mit „Schockanrufen“

In den zurückliegenden Tagen waren im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bendorf wieder Telefonbetrüger aktiv. Mit der mittlerweile bekannten Masche des „Schockanrufs“ versuchten die Betrüger an Geld und Wertsachen der Angerufenen zu gelangen. Hierbei riefen die Täter überwiegend bei älteren Menschen an, gaben sich als Polizeibeamte aus und täuschten vor, dass ein Kind des Angerufenen dringend Geld benötige, da es einen schlimmen Unfall verursacht habe, daher in Haft sitze und nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Zu einem Schadenseintritt kam es nicht, da die Angerufenen die Betrugsmasche rechtzeitig erkannten.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Bendorf nochmals eindringlich vor angeblichen Polizeibeamten, die ihre Opfer über das Telefon ausfragen oder sogar zur Herausgabe von Geld und oder Wertsachen verleiten. Die „echte Polizei“ verlangt niemals eine Kaution bzw. nimmt niemals Geld oder sonstige Wertsachen in Empfang, schon gar nicht an der Haustür. Bei den sogenannten „Schockanrufen“ rät die Polizei dringend, aufzulegen und über die bekannte Nummer mit Sohn, Tochter, Enkel oder Nichte direkt Kontakt aufzunehmen. Sollten diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der Polizei Rat holen. Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bzgl. dieser Betrugsmasche! Quelle: Polizei