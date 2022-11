Veröffentlicht am 21. November 2022 von wwa

DIERDORF – Trunkenheit auf der B 413 in Dierdorf

Samstagabend, 19. November 2022, meldete gegen 21:50 Uhr ein Verkehrsteilnehmer ein unsicher geführtes Fahrzeug auf der B 413 in Richtung Dierdorf. Die Anruferin vermutete, dass der Fahrzeugführer betrunken sei. Das Fahrzeug wurde in der Ortslage Dierdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 37-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Vordereifel stand unter Alkoholeinwirkung, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Da der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, konnte diese nicht sichergestellt werden. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei