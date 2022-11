Veröffentlicht am 21. November 2022 von wwa

URBACH – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung bei Urbach

Sonntag, 20. November 2022, befuhr der 19-jährige Fahrer eines Dacia aus der Verbandsgemeinde Puderbach die Strecke von Dernbach in Richtung Urbach. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, der PKW überschlug sich. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der Fahrer wurde leicht verletzt, am PKW entstand augenscheinlich Totalschaden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei