Veröffentlicht am 21. November 2022 von wwa

DIERDORF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Sonntagmorgen, 20. November 2022, meldete um 04:50 Uhr ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Dierdorf einen Verkehrsunfall im Bereich der Autobahnauffahrt Dierdorf zur BAB A 3. Der PKW sei ihm zuvor bereits aufgefallen, weil er in Schlangenlinien geführt wurde, am Kreisverkehr sei er aus Richtung Rüscheid kommend geradeaus über den Kreisverkehr in eine angrenzende Böschung gefahren.

Bei Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 41-jährige Fahrer eines Ford aus der Verbandsgemeinde Rhein-Hunsrück unter Alkoholeinwirkung stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei