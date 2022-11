Veröffentlicht am 21. November 2022 von wwa

KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 9 – Unfallzeugen gesucht

Sonntagabend, 20. November 2022, ereignete sich gegen 23 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B9 in Höhe des Gewerbegebiet Koblenz-Nord. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei kollidierte der in Fahrtrichtung Bonn fahrende alleinige Insasse eines PKW im Bereich der Auffahrt der Anschlussstelle Gewerbepark Koblenz-Nord mit einem Pannenfahrzeug. In dem Pannenfahrzeug befand sich der Beifahrer, während der Fahrer sich vor dem PKW befand.

Durch die Kollision wurde der außerhalb des Pannenfahrzeug befindliche Mann über die Schutzplanke geschleudert. Er wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, die beiden übrigen Beteiligten leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide PKW erlitten Totalschaden. Die B 9 in Fahrtrichtung Bonn zwischen Abfahrt und Auffahrt Gewerbepark Koblenz-Nord konnte um 00:40 Uhr für den Verkehr freigegeben werden.

Personen, die Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der 0261-1032911 zu melden. Quelle: Polizei