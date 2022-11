Veröffentlicht am 21. November 2022 von wwa

A K T U E L L – DERNBACH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 266 bei 56307 Dernbach

Gegen 12:50 Uhr ereignete sich am Montagmittag, 21. November 2022, auf der L 266 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer die Landesstraße 266 in Fahrtrichtung Dierdorf. Eine 47-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Landesstraße 266 in entgegengesetzte Richtung. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet der PKW-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf den unbefestigten Seitenstreifen und anschließend ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seinen PKW und gelangte in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem entgegenkommenden PKW kollidierte.

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der Fahrerin nach rechts in den Wald abgewiesen und geriet in Brand. Die Frau konnte ihren PKW selbstständig verlassen und wurde an der Unfallstelle durch Ersthelfer versorgt. Sie erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen, Verletzungen und wird stationär in einem Krankenhaus behandelt.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug sich auf der Fahrbahn. Der Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Der Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird im unteren fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die Landesstraße 266 ist weiterhin gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Quelle: Polizei