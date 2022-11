Veröffentlicht am 19. November 2022 von wwa

HORHAUSEN – Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus PKW in Horhausen (Westerwald)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagvormittag, 17. November 2022, 10:00 Uhr und Freitagmorgen, 18. November 2022, 07:00 Uhr, wurde an einem in der Gartenstraße ordnungsgemäß abgestellten Opel Corsa zunächst die hintere Seitenscheibe eingeschlagen, anschließend wurden diverse Gegenstände aus dem PKW entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei