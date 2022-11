Veröffentlicht am 19. November 2022 von wwa

MARIENHAUSEN – Diebstahl von Eichenstämmen in Marienhausen

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag, 17. November, 12:30 Uhr und Freitagmorgen, 18. November 2022, 07:20 Uhr, wurden aus einem Waldgebiet zwischen Freirachdorf und Roßbach (Westerwald) in der Gemarkung Marienhausen zwei Eichenstämme entwendet. Die Eichenstämme hatten eine Länge von 13 Metern und 6 Metern, so dass schweres Gerät zum Transport der Stämme erforderlich war. Entsprechende Reifenspuren konnten am Tatort gesichert werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.