Veröffentlicht am 20. November 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Grabpaten bringen Alten Friedhof auf Vordermann

Er ist ein bereits in mehreren Büchern beschriebenes historisches Kleinod in Neuwieds Innenstadt – der Alte Friedhof. Doch dieses Kleinod bedarf der regelmäßigen Pflege. Und um diese kümmern sich die sogenannten Grabpaten.

Diese Ehrenamtlichen richten während des gesamten Jahres von ihnen speziell ausgewählte Gräber her. Zweimal im Jahr kommen sie zudem zusammen, um das gesamte Areal auf Vordermann zu bringen. Und so machten sich jüngst rund 20 Grabpaten ausgestattet mit Scheren, Besen und Arbeitsschuhen unter Anleitung des Friedhofsführers K.D. Boden an die Arbeit und befreiten Gräber und Einfassungen von Laub und Bewuchs.