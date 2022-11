Veröffentlicht am 19. November 2022 von wwa

RANSBACH-BAUMBACH – Barbara Hannappel neue Geschäftsführerin von KSKOMM – Sprachrohr für Unternehmen rund um die industrielle Produktion – Verknüpfung von Public Relations und Online-Marketing für eine weltweite Unternehmenskommunikation made im Westerwald

Barbara Hannappel ist seit 01. Juli 2022 neue Geschäftsführerin der PR- und Werbeagentur KSKOMM GmbH & Co. KG in Ransbach-Baumbach. Die Marketing- und Digitalexpertin übernimmt das Ruder von Klaus Stukemeier, der KSKOMM mit einem kompetenten und kreativen Team im Laufe von über 30 Jahren deutschlandweit zu einer der führenden Agenturen für PR und Corporate Publishing entwickelt hat. KSKOMM unterstützt mit einem breiten Dienstleistungsportfolio analog und digital Firmen rund um die industrielle Produktion bei sämtlichen Themen der Unternehmenskommunikation. Ein wichtiges Ziel der neuen Geschäftsführerin ist es, das KSKOMM Angebot in der sich rasant ändernden Medienlandschaft im Bereich Digitale Public Relations weiter auszubauen und so die KSKOMM Produktpalette den sich dynamisch wandelnden Marktbedürfnissen anzupassen.

1992 gründete der Kommunikationsprofi Klaus Stukemeier KSKOMM und betreute erste regionale Kunden. Heute nutzen internationale Großkonzerne, aber auch mittelständische, junge innovative Unternehmen, zu deren Geschäft Werkzeuge, Maschinen und Anlagen gehören, das Know-how und die Prozesse des „Kommunikationskatalysators“ KSKOMM. So bietet die Westerwälder Agentur, am Schnittkreuz der Autobahnen A3 und A48 zwischen Köln und Frankfurt gelegen, B2B-Kommunikation über sämtliche Kanäle; das bedeutet Content-Marketing – individuell zugeschnittene Servicepakete aus Fachpressearbeit, Kundenzeitschriften, Media- und Internet Services. Ein 10-köpfigesTeam von Kommunikations-, Marketing- und Kreativ-Profis sorgt mit Fachwissen und Professionalität für eine erfolgreiche Umsetzung der für das jeweilige Unternehmen maßgeschneiderten Kommunikationsstrategie.

12 Jahre leitete Barbara Hannappel beim IT- und Digitalisierungsprofi DIGITALBÜRO LIMBURG die Marketingkommunikation. Unter anderem verantwortete sie die Redaktions- und Anzeigenleitung für die Fachzeitschrift FORUM des Fachverbands der Präzisionswerkzeugmechaniker (FDPW). „KSKOMM bietet Unternehmen der Schlüsselindustrien profunden Sachverstand, bewährte, zeit- und marktgerechte Kommunikationsprodukte sowie innovative Strategien – solide und bodenständig einerseits, kreativ und fortschrittlich andererseits“, so die neue KSKOMM Geschäftsführerin. „Unsere Kunden vertrauen auf die fachliche Kompetenz und jahrelange Erfahrung von KSKOMM im Bereich Print und Online. Auf Basis unserer digitalen und analogen Produktpalette lassen sich für Unternehmen enorme Potenziale entfalten. So etwa in der engen Verzahnung von Grundinformationen, die etwa in Pressearbeit, Firmenzeitungen, Social Media, Websites, Newslettern etc. in unterschiedlichem Format und Wording Verwendung finden. Durch dieses Cross Media bzw. diesen Kanal-Mix – verpackt in kundenindividuelle PR-Pakete – können wir mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis zielgruppengenau alle relevanten Kommunikationskanäle am Markt optimal bedienen.“