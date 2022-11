Veröffentlicht am 19. November 2022 von wwa

KOBLENZ – HÖHR-GRENZHAUSEN – Studierende des WesterWaldCampus der Hochschule Koblenz besuchten das Unternehmen Interbau

Elf Bachelor- und Masterstudierende der Studiengänge Werkstofftechnik Glas und Keramik am WesterWaldCampus Höhr-Grenzhausen der Hochschule Koblenz haben im Rahmen der Vorlesung „Industrielle Formgestaltung“ in Begleitung von Prof. Dr. Pascal Seffern die Alois Korzilius Interbau Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG in Ransbach-Baumbach besucht.

Geschäftsführer Olaf Mayer stellte die Geschichte seines Unternehmens, aktuelle Entwicklungen und seine Zukunftspläne vor. Er führte die Gruppe von Studierenden erst durch die konventionelle Fertigung mittels Extrusion und anschließend stellte er die hochmoderne Produktion der GigaLine vor. Dabei handelt es sich um eine Anlage, die Fliesen in Großformaten bis zu 260 cm x 120 cm fertigen kann. Die Studierenden hatten zu nahezu jedem Prozessschritt Fragen. Besonders interessiert zeigten sie sich am Digitaldruck, am modernen Dekorieren, am Pressen des Granulatteppichs und an der Extrusion.

Im Rahmen der Vorlesung „Industrielle Formgestaltung“ finden pro Semester ein bis zwei Exkursionen zu Unternehmen wie der Firma Interbau statt. „Dabei können die Studierenden sehen, wie das bei uns erlernte Wissen in der Praxis Anwendung findet“, freut sich Seffern, „außerdem haben sie so die Gelegenheit, potentielle spätere Arbeitgeber kennen zu lernen.“

Wie gut die Verzahnung von Theorie und Praxis am WesterWaldCampus bereits funktioniert, zeigte sich auch an einer Personalie: Zu den Studierenden gehörte eine Mitarbeiterin der Firma Interbau-Gruppe, die dort bereits eine Ausbildung als Industriekeramikerin absolviert hat und nun mit einem Studium der Werkstofftechnik Glas und Keramik ihr Wissen rund um die Keramik vertieft.

Foto: Die Studierenden mit Geschäftsführer Olaf Mayer (ganz links) und Prof. Dr. Pascal Seffern (2. Von links). (Foto: Interbau)