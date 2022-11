Veröffentlicht am 19. November 2022 von wwa

HERKERSDORF-OFFHAUSEN – Seniorenfeier in der Druidenhalle Herkersdorf – Offhausen

Die Senioren der Ortsteile Herkersdorf und Offhausen sind für Sonntag, den 27. November 2022, ab 15.00 Uhr zur Seniorenfeier in der Druidenhalle Herkersdorf – Offhausen eingeladen. Die Gemeinde will den Senioren der beiden Stadtteile Herkersdorf und Offhausen ein paar schöne Stunden in gemütlicher, vorweihnachtlicher Atmosphäre bereiten.

Die Kinder der Kindertagesstätte im Wiesengrund und Schüler der Grundschule Herkersdorf – Offhausen werden mit Lied- und Musikvorträgen, bzw. mit diversen Auftritten überraschen. Es werden auch wieder besinnliche Weihnachtsgeschichten zu hören sein und der Nikolaus wird bestimmt wieder vorbeischauen. Ebenfalls werden Tanzgruppen des HCC ihr Können unter Beweis stellen. Während der gesamten Veranstaltung wird uns weihnachtliche Musik begleiten.

Wenn Fahrgelegenheit benötigt wird, bitte den Ortsvorsteher Gerd Schmidt (Herkersdorf) Telefon: 02741-62423 anrufen.

Programmablauf:

15.00 Uhr Besinnliche Einstimmung – Begrüßungen- Kaffeetrinken mit musikalischer Begleitung

15.45 Uhr Auftritt Kindertagesstätte

16.00 Uhr Auftritt Grundschule

16.15 Uhr Weihnachtsgeschichte

16.30 Uhr Weihnachtsgeschichte

16.45 Uhr Ehrung der ältesten Teilnehmer durch den Ortsvorsteher, stellv. Ortsvorsteher und den Nikolaus

17.00 Uhr Auftritt der Tanzgruppen des HCC

Anschließend gemeinsames Singen.