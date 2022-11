Veröffentlicht am 18. November 2022 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht in 57537 Wissen, in der Hachenburger Straße 132

Eine 45-jährige Fahrzeugführerin parkte am Dienstag, 15. November 2022, gegen 07:30 Uhr, ihren weißen Opel Crossland X in Fahrtrichtung Brunken ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Gegen 13:05 Uhr machte eine Kollegin die 45-Jährige darauf aufmerksam, dass der linke Außenspiegel ihres Fahrzeugs beschädigt sei. In der Zwischenzeit muss ein unbekannter Fahrzeugführer den Opel gestreift und dabei den Spiegel beschädigt haben. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen unbekannten Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei