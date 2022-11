Veröffentlicht am 18. November 2022 von wwa

ST KATHARINEN – Trickdiebstahl bei Möbelankauf in St. Katharinen, in der Wilhelmstraße

Eine Frau aus St. Katharinen meldete sich auf eine Zeitungsannonce für den Ankauf von antiken Möbeln. Am Freitag, 18. November 2022, gegen 13 Uhr erschienen zwei Männer bei der Frau und besichtigten die Möbel im Erdgeschoss des Hauses. Am Ende der Besichtigung fragten die Männer nach Schmuck und die Geschädigte zeigte zwei Goldringe vor, die ebenfalls begutachtet wurden. Im Anschluss an das Gespräch fuhren die beiden Männer mit ihrem Fahrzeug davon. Im Nachgang stellte die Geschädigte das Fehlen des Goldschmuckes fest. Die Polizei Linz bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere in Bezug auf das Täterfahrzeug. Quelle: Polizei