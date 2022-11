Veröffentlicht am 18. November 2022 von wwa

OBERBIEBER – Freundschaften, Überraschungen und schmutzige Knie – Waldwoche bot abenteuerliches Ferienprogramm

In den Herbstferien wurde im Neuwieder Stadtteil Oberbieber durch das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) erstmals die „Wunderbare Wald Woche“, eine Ferienfreizeit für 20 Kinder von sieben bis zwölf Jahren an der Eintrachthütte am Schwanenteich, ausgerichtet.

Den Kindern bot sich ein abwechslungsreiches Programm aus Spiel-, Bastel-, Forschungsaktionen. Zudem begeisterte Abenteuerliches wie der Bau eines Waldsofas und einer Pfadfinderkohte sowie Feuermachen, Schnitzen und Stockbrotbacken. In allem standen der Wald und seine natürlichen Besonderheiten mit im Fokus. Für das Team um Jonas Kern vom KiJub war die Freizeit ein voller Erfolg: „Wir haben ein tolles, ausgewogenes Programm auf die Beine gestellt, aber auch viel Freiraum für die Ideen und Wünsche der Kinder gelassen.“ Damit konnten die Kinder nicht nur ihren Bedürfnissen nach Bewegung und Abenteuer, sondern auch Erholung und Kreativität nachgehen.

Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch bei den Alpakas, die seit einiger Zeit auch in Oberbieber heimisch sind. Nach einer kleinen Waldwanderung konnten die Kinder, angeleitet durch ein engagiertes und kompetentes Team des Vereins „Therapie Alpaka Freunde Oberbieber“, mit den faszinierenden Vierbeinern in Kontakt kommen, spielerisch vieles über die Tiere lernen und sie sogar an der Leine führen. Ein besonderes Erlebnis war der Besuch des Erlebnispädagogen Sven Rodenbach, der mit den Kindern unterschiedliche Kletteraktionen durchgeführte. Mit jedem Versuch trauten sich die Grundschüler mehr und wuchsen so regelrecht über sich hinaus.

Eine Wiederholung der Ferienfreizeit in den nächsten Herbstferien ist bereits geplant. Der Termin wird zum Jahreswechsel veröffentlicht. Informationen zu den Freizeitveranstaltungen des KiJub erhalten Interessierte online auf www.kijub-neuwied.deoder telefonisch unter 02631-802170. Auch auf der neuen Internetplattform www.up2date-neuwied.de sind die Freizeiten zu finden.