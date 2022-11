Veröffentlicht am 18. November 2022 von wwa

NISTERBRÜCK – Christus-Figur von einem Holzkreuz verschwunden

Auch in Nisterbrück war die Christus-Figur von einem Holzkreuz verschwunden. Es steht an der alten Straße zur längst abgerissenen Nisterbrücke direkt gegenüber einem Restaurant. Ein Anlieger ging zunächst davon aus, dass der Corpus, genau wie auf dem Steimel, einer der höchsten Erhebungen im Stadtteil Köttingerhöhe, entwendet worden war. Dies stellte sich jedoch als nicht zutreffend heraus. Die Figur war einige Meter weiter über eine Hecke geworfen und dort aufgefunden worden. Sie befindet sich jetzt bei dem aufmerksamen Anwohner in Sicherheit. Ob das Wegekreuz, dessen Ursprung nicht bekannt ist, wieder mit einem Corpus versehen wird, steht noch nicht fest. (bt) Foto: Bernhard Theis