A K T U E L L – B 8 – Auto macht unfreiwilligen Ausflug in die Botanik – Unfall auf der B 8 Rettersen-Witthecke

Veröffentlicht am 18. November 2022 von wwa

A K T U E L L – RETTERSEN WITTHECKE – B 8 – Auto macht unfreiwilligen Ausflug in die Botanik – Unfall auf der B 8 Rettersen-Witthecke

Freitagnachmittag, 18. November 2022, befuhr ein Kleinwagen, besetzt mit drei jungen Frauen, die B 8 aus Richtung Hasselbach kommend in Richtung Kircheib. In der Rechtskurve auf der mittleren Kuppe in Witthecke, war nach der Kurve die Straße plötzlich weg, der linke Baumbestand raste auf die jungen Frauen zu. In der Regel treffen die verirrten Fahrzeuge immer die Bäume fast mittig. Die Frauen hatten im Unglück wahnsinnig viel Glück. Die Lücke zwischen den Bäumen war schmal, aber es passte so gerade. Der linke Reifen erwischte noch so gerade den Baum, blieb aber nicht hängen. Das Fahrzeug rutschte den Hang hinunter bis auf die angrenzende Wiese und blieb dort stehen. Von der Straße aus sah es aus als wolle sich das Fahrzeug hinter einer kleinen Tanne verstecken. Die allerdings war gerade erst vom Fahrzeug überrollt worden. Von den jungen Frauen wurde keine verletzt. Rettungswagen und Notarzt konnten nach kurzer Unterhaltung mit den Frauen wieder abrücken. Der Wochenendtrip endete in Rettersen mit einem gehörigen Schock und einem lädierten Fahrzeug. Fotos: Renate Wachow