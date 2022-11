Veröffentlicht am 20. November 2022 von wwa

KOBLENZ – Firmenkontaktmesse Praxis@Campus der Hochschule Koblenz findet am 25. April 2023 in Koblenz statt – noch Standplätze für Unternehmen verfügbar

Mit ihrer beliebten Firmenkontaktmesse Praxis@Campus bietet die Hochschule Koblenz am 25. April 2023 zahlreichen Unternehmen die Möglichkeit, sich den rund 9.000 Studierenden und Absolvierenden der Hochschule Koblenz zu präsentieren. Praxis@Campus wird in diesem Jahr am RheinMoselCampus in Koblenz für Studierende aller drei Standorte der Hochschule Koblenz ausgerichtet. Studierende verschiedener Semester, Absolvierende sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften sowie Sozialwissenschaften besuchen die Veranstaltung. Unternehmen, die teilnehmen möchten, können sich ab sofort bis Anfang Dezember dazu anmelden.

Auf der Messe präsentieren Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige mit Informationsständen interessierten Studierenden und Absolvierenden ihr Angebot und ihre Unternehmensphilosophie. Persönliche Gespräche ermöglichen eine Vorauswahl unter vielen gut ausgebildeten Bewerberinnen und Bewerbern. Namenhafte Unternehmen haben bereits ihr Interesse an einem Standplatz bekundet.

„Praxis@Campus ist eine ideale Veranstaltung für Unternehmen, die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von morgen ins Gespräch kommen möchten – wie auch für Absolvierende und Studierende, die einen Partner aus der Wirtschaft suchen“, betont Dr. Anke Hülster, Leiterin der Abteilung Forschung der Hochschule Koblenz. Teilnehmenden Unternehmen bietet Praxis@Campus großzügige Ausstellungsflächen für ihre Präsentation sowie die Aufnahme ihres Unternehmensprofils mit ihren Stellenangeboten in die „Job-Broschüre“ und in die Messe-App, die den Studierenden zur Vorbereitung bereits vor der Messe zur Verfügung gestellt wird.

Ziel von Praxis@Campus ist es aber nicht allein, qualifizierten Nachwuchs zu vermitteln – es geht auch um den Erfahrungsaustausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Zudem nutzen die Unternehmen Praxis@Campus auch gerne als Plattform, um Kontakte zu anderen ausstellenden Unternehmen zu knüpfen.

Unternehmen, die teilnehmen möchten, finden das Online-Anmeldeformular unter dem Link www.hs-koblenz.de/patc-anmeldung. Anmeldeschluss ist Anfang Dezember 2022. Die Standplatzvergabe richtet sich nach dem Eingang der Anmeldungen.

Foto: Die Firmenkontaktmesse, die die Hochschule Koblenz seit vielen Jahren organisiert, ist ein bei Unternehmen und Hochschulangehörigen gleichermaßen beliebtes Format (Foto: Hochschule Koblenz).