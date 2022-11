Veröffentlicht am 17. November 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mit guter Laune Kleider getauscht

Die Kleidertauschparty der Grünen fand nun zum zweiten Mal in der Jugendkunstschule Altenkirchen statt und erfuhr großen Zulauf. Wer ins große, lichtdurchflutete Atelier der Jugendkunstschule kam, staunte über so viele Kleidung, die dort nach Größen sortiert angeboten wurde. Von Babysachen bis Erwachsenenkleidung wurden nahezu alle Größen bedient, ebenso Schuhe, Schmuck und Accessoires.

Die Kinder freuten sich, nach Herzenslust Kleidung auszuwählen und in der selbstgebauten Umkleidekabine anzuprobieren. Auch ein großer Maltisch und Straßenkreide stand für sie bereit, sodass keine Langeweile aufkam. Wie auf einer Party üblich, wurde Musik abgespielt und Essen und Trinken angeboten, und die Besucher verweilten gerne länger.

Bei gutem Wetter wurden im Außenbereich weitere Kleiderständer aufgebaut, um die Fülle an Kleidung ansprechend anzubieten. „Das Prinzip ist einfach: Man bringt gut erhaltene Kleidung mit, sortiert sie ein und nimmt sich im Gegenzug gratis neue Kleidungsstücke mit, die man beim Stöbern gefunden hat. Was übrig bleibt, spenden wir an den Caritas-Laden in Altenkirchen“, erklärt Judith Gondorf, Sprecherin der Grünen vom Ortsverband Altenkirchen-Flammersfeld. Wichtig ist den Organisatorinnen, dass Kleidung die Wertschätzung bekommt, die sie verdient. Zahlreiche Plakate und Infomaterialien wiesen auf die enormen Missstände in der Kleiderindustrie in Bezug auf Umweltschäden, Ressourcenverbrauch und Arbeitsbedingungen hin und alle waren sich einig, je weniger neugekauft und weggeschmissen wird, desto besser.

Die Jugendkunstschule unterstützte die Kleidertauschparty mit vollem Einsatz, sowohl beim Auf- und Abbau als auch beim Betrieb des „Cafés“. Weitere Helfer des Altenkirchener Ortsverbandes der Grünen sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Die bereitgestellte Spendendose füllte sich im Laufe des Tages mehr und konnte im Anschluss auf Wunsch der Spendenden an die Jugendkunstschule weitergegeben werden. Nach den beiden erfolgreichen Veranstaltungen sind sich die Organisatorinnen Judith Gondorf und Nadja Michels sicher, weitere Kleidertauschpartys im kommenden Jahr anzubieten. (nam) Foto: Nadja Michels