Veröffentlicht am 17. November 2022 von wwa

KOBLENZ – NACHTSHEIM – MINT-Mobil der Hochschule Koblenz erneut zu Gast an der St. Stephanus-Realschule plus Nachtsheim

Das beliebte MINT-Mobil der Hochschule Koblenz ist an die St. Stephanus Realschule plus Nachtsheim zurückgekehrt, welche im Jahr 2018 Pilotschule für das Projekt war. Schüler der 9. Klasse nahmen begeistert direkt vor Ort an einem Lötworkshop teil.

Seit vielen Jahren bietet die Hochschule Koblenz für Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersklassen insbesondere Angebote aus dem MINT-Bereich, also aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – beispielsweise im Rahmen von Ferienkursen und Hochschul-Informationstagen an. Auch für die Lehrkräfte gibt es mit den MINT-Lehrerfortbildungen ein spezielles Format. Ausgestattet mit Experimentierkästen zum Thema MINT bot nun der Einsatz des MINT-Mobils den Schülern der Vordereifel Realschule plus die Gelegenheit, direkt in ihrer Schule an einem Lötworkshop teilzunehmen. Prof. Dr. Johannes Stolz und Tutor Tim Evers aus dem Fachbereich Ingenieurwesen der Hochschule Koblenz fuhren mit vorbereiteten Lötversuchen und passenden Unterlagen zu der Schule in die Eifel. Hier führten sie, unterstützt durch Fachlehrerin im Bereich Technik und Naturwissenschaften Jutta Schmitt, interessante Lötexperimente durch.

Nach einer kurzen Einführung durch Prof. Dr. Stolz konnten die technikinteressierten Jugendlichen sofort mit ersten eigenen Lötversuchen starten. Nachdem die Schüler ein Lauflicht gelötet hatten, bauten sie auch noch eine „Tesla-Laufspule“ sowie die „Smartphone Boombox“. Das ist eine Audioverstärkerschaltung in der Anwendung, die die jungen Technikbegeisterten mit nach Hause nehmen durften. Schulleiter Ralf Heuft, der selbst MINT an seiner Schule im MINT-Bereich unterrichtet, war sichtlich begeistert: „Wir freuen uns sehr über die Vernetzung und Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz und hoffen auf viele weitere Aktionen im MINT-Bereich.“

Am 4. Oktober 2022 wurde die St. Stephanus-Realschule plus Nachtsheim von der Initiative „MINT Zukunft schaffen!“ erneut als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Für ihr besonderes Engagement im MINT-Bereich wurde die St. Stephanus-Realschule plus bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet. Nach der Erstauszeichnung im Jahr 2018 erfolgte nun eine Rezertifizierung. Mit der Initiative „MINT Zukunft schaffen!“ sollen Lernenden und Lehrenden in Schulen und Hochschulen sowie Eltern und Unternehmern die vielfältigen Entwicklungsperspektiven und Möglichkeiten der Zukunftsgestaltung sowie Praxisbezüge der MINT-Bildung nahegebracht und eine Multiplikationsplattform für alle bereits erfolgreich arbeitenden MINT-Initiativen in Deutschland geboten werden.

„MINT-Berufe bieten seit jeher glänzende Zukunftsaussichten und die studentischen Tutorinnen und Tutoren können das den Schulklassen sehr gut an ihrem eigenen Beispiel, ihrem persönlichen Werdegang zeigen. Das ist unser größter Hebel für die Nachwuchsförderung“, betonte Johannes Stolz, Initiator des MINT-Mobils. Weitere Informationen sind unter www.hs-koblenz.de/mint-mobil abrufbar. Dort können sich auch Schulen um den Besuch des MINT-Mobils bewerben.

Foto: Nr. 1 und 3:

.

Foto: Nr. 2: Prof. Dr. Johannes Stolz hat das Projekt MINT-Mobil 2018 ins Leben gerufen.

(Fotos: St. Stephanus Realschule plus Nachtsheim)