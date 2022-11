Veröffentlicht am 17. November 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Das Heimatjahrbuch 2023: Eine literarische Reise durch die Region

Von historischen Themen wie der Altenkirchener Badmedaille, der Geschichte der Grundschulen in der ehemaligen Verbandsgemeinde Betzdorf bis hin zu den Anfängen der zentralen Wasserversorgung im Daadener Land reicht der Inhalt des kürzlich erschienenen Heimatjahrbuchs 2023 für den Kreis Altenkirchen. Zum ersten Mal in Verantwortung des Landkreises Altenkirchen erschienen, ist auch mit der 66. Auflage ein besonders umfangreiches und vielfältiges Werk erstellt worden, das Geschehnisse aus allen Teilen des Kreisgebiets und angrenzender Gemeinden behandelt. Das Heimatjahrbuch kann direkt über die Homepage der Kreisvolkshochschule Altenkirchen (https://vhs.kreis-ak.eu/kontakt/bestellformular-heimatjahrbuch-2023.html) bestellt werden oder an zahlreichen Verkaufsstellen im Landkreis (Buchhandlungen/Büchereien) erworben werden. Auch über einige Schulen wird das Werk wieder erhältlich sein. Wo genau die Heimatjahrbücher zum Preis von 9 Euro gekauft werden können, ist ebenfalls auf der Homepage der Kreisvolkshochschule zu ersehen, weitere Verkaufsstellen sind willkommen, um ein möglichst kreisweites Verkaufsnetz anzubieten. Am Freitag, 25. November (vormittags) können die Heimatjahrbücher auch direkt auf dem Betzdorfer Wochenmarkt erstanden werden. Nähere Infos oder Bestellungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812211.