Veröffentlicht am 16. November 2022 von wwa

KOBLENZ/REMAGEN/HÖHR-GRENZHAUSEN – Auch der 4. Digitale Tag der Hausarbeiten an der Hochschule Koblenz mit positiver Resonanz

Der vierte standortübergreifende Tag der Hausarbeiten an der Hochschule Koblenz ist mit seinem digitalen Konzept auf unverändert großen Zuspruch gestoßen: Zahlreiche Studierende nutzen den Aktionstag zum wissenschaftlichen Arbeiten, um sich wertvolle Tipps für ihre aktuellen oder anstehenden Hausarbeiten oder ihre wissenschaftlichen Abschlussarbeiten einzuholen.

Durch die Beiträge zahlreicher Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen und zentralen Einrichtungen konnten die Studierenden von 10 bis 17 Uhr in drei parallelen Online-Räumen an insgesamt 18 Vorträgen teilnehmen. Das Programm war dabei genauso facettenreich, wie der wissenschaftliche Arbeits- und Schreibprozess an sich: Von der Literaturrecherche und -verwaltung über das wissenschaftliche Formulieren und Zitieren bis hin zu wichtigen Elementen und Bewertungskriterien wissenschaftlicher Arbeiten – die Studierenden konnten somit ganz individuell und bedarfsorientiert wertvolle Impulse für ihre Schreibprojekte mitnehmen. Die Rednerinnen und Redner adressierten dabei sowohl Studierende aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften als auch aus den technischen und mathematischen Studiengängen. Das Vortragsprogramm bereicherten zusätzlich studentische Beiträge, in denen Tipps für das Zeitmanagement und zur Formatierung geteilt wurden. Das Programm enthielt auch eine „aktive Mittagspause“, in der Joana Zilles vom Allgemeinen Hochschulsport (AHS) zwei 30-minütige Yoga-Einheiten anbot.

Der OLAT-Kurs zum Tag der Hausarbeiten diente wieder als virtuelle Tagungsumgebung und steht derzeit rund 1200 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern als jederzeit verfügbarer Lernbereich für das Selbststudium zur Verfügung. Hier gibt es auch noch die Gelegenheit, sich an der Evaluation zu beteiligen.

Das Resümee der Organisatorinnen und Organisatoren aus den Bibliotheken am RheinAhrCampus Remagen und RheinMoselCampus Koblenz sowie aus dem Referat kompetentdurchsstudium der Abteilung Qualität in Studium und Lehre fällt erneut sehr positiv aus. Besonders heben sie die Bereitschaft der Lehrenden der Fachbereiche und Mitarbeitenden aus den zentralen Einrichtungen hervor, den Tag der Hausarbeiten mit ihren Beiträgen aktiv mitzugestalten und dadurch ein attraktives Vortragsprogramm für die Studierenden auf die Beine zu stellen.

Da sich das digitale Konzept als etabliert und dauerhaft erfolgreich erwiesen hat, startet das Organisationsteam bereits jetzt mit den Vorüberlegungen für den nächsten Digitalen Tag der Hausarbeiten im Sommersemester 2023. Nähere Informationen gibt es sobald wie möglich auf der Website der Hochschule sowie auf den Social-Media-Kanälen.

Foto: Das digitale Konzept des 4. Tages der Hausarbeiten kam wieder gut an. (Foto: Hochschule Koblenz/Gloger)