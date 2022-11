Veröffentlicht am 16. November 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Letzte Kuratorenführung: „Design im Wandel der Zeit“ erleben

Noch bis Freitag, 30. Dezember, haben Interessierte in der Stadtgalerie Mennonitenkirche die Möglichkeit, die hochinteressante Ausstellung „Design im Wandel der Zeit“ zu besuchen. Bevor sich diese dem Ende neigt, lädt Kurator Sebastian Jacobi ein letztes Mal am Sonntag, 4. Dezember, um 14 Uhr zu einer besonderen Führung ein. Gemeinsam mit dem bekannten Kunsthistoriker, Restaurator und Kunstsammler erleben die Teilnehmenden eine spannende Zeitreise durch die Kunst- und Designgeschichte. Dabei vergleichen sie weltberühmte Exponate mit weniger bekannten Objekten. Für die Ausstellung hat Jacobi einen rund drei Jahrhunderte langen Zeitraum unter die Lupe genommen.