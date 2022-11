Veröffentlicht am 16. November 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Mitglieder des Kreisjagdbeirates werden gewählt

Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat den Termin zur Wahl der Mitglieder des Kreisjagdbeirates festgesetzt: Die Wahl findet am Dienstag, dem 29. November, ab 18 Uhr, im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung statt (Parkstraße 1, Altbau, 1. Obergeschoss, Raum 111). Für die Berufung in den Jagdbeirat werden gemäß Landesjagdverordnung jeweils zwei Vertreter der Jagdscheininhaber sowie deren Stellvertreter, zwei Vertreter der pachtenden Personen sowie deren Stellvertreter und ein Vertreter der Eigentümer von Eigenjagdbezirken und Stellvertreter gewählt. Die zu wählenden Personen werden jeweils in getrennten Wahlgängen gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält, bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die jeweilige Wahlberechtigung wird vor Beginn der Wahl überprüft. Die Wahl findet nach den am Wahltag geltenden Corona-Regeln statt.