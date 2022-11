Veröffentlicht am 16. November 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das bringt „FuN“: Qualifizierung zur Förderung der Elternkompetenz abgeschlossen

Was lange währt, wird endlich gut: Bereits im August 2020 starteten Beschäftigte aus Schulen, Kindertagesstätten und dem Diakonischen Werk Altenkirchen die Grundqualifizierung als „FuN-Teamerinnen“. Das „FuN“-Programm ist ein präventiv wirkendes Familienbildungsprogramm zur Förderung der Elternkompetenz. Durch das Programm wird ein gemeinsamer Lern- und Erfahrungsort für Eltern mit ihren Kindern geschaffen – ein Angebot, das Spaß (englisch: fun) macht und Familien hilft. Das Kürzel „FuN“ steht für „Familie und Nachbarschaft“.

Die Qualifizierung für die Teamerinnen wurde an vier Tagen durch das Bildungswerk Aachen nach deren erprobtem Konzept durchgeführt. Zielsetzung des Programms ist es, den Zusammenhalt in Familien zu stärken, mit anderen Familien in Kontakt zu kommen und sich gegenseitig zu unterstützen und nicht zuletzt Spaß miteinander zu haben. Es ist ein Bildungsangebot auf Augenhöhe, sowohl bezogen auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften als auch bezogen auf die Kooperation verschiedener familienunterstützender Einrichtungen.

Pandemiebedingt verzögerte sich die praktische Durchführung der Qualifizierung, so dass erst in diesem Jahr die Ausbildung abgeschlossen werden konnte. Alle Teilnehmerinnen erhielten am Auswertungstag von Bernd Brixius und Wolfgang Wirz vom Bildungswerk Aachen einen Qualifizierungsnachweis. Die Qualifizierung wurde durch die Kreisverwaltung Altenkirchen, Lokales Netzwerk und Frühe Hilfen, finanziert.

Das Zertifikat berechtigt zur weiteren Durchführung des „FuN“-Familien-Programms in Kooperation mit anderen ausgebildeten „FuN“-Teamerinnen. Dabei können jeweils acht bis zehn Familien an den Nachmittagen teilnehmen. Aktuell findet ein Kurs im Martin-Luther-Saal der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen statt. Die Kurse sollen zukünftig zweimal im Jahr stattfinden.

Weitere Informationen zum „FuN“-Programm und den kooperierenden Einrichtungen: (www.fun-fortbildungen.de) und www.mgh-ak.de .

Foto: Teilnehmerinnen des „FuN“-Qualifizierungskurses mit Bernd Brixius vom Bildungswerk Aachen. (Foto: privat)