Veröffentlicht am 16. November 2022 von wwa

SIERSHAHN – Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss in Siershahn

Montagabend, 14. November 2022, in der Zeit zwischen 21:30 und 22:40 Uhr wurden durch die Polizeiinspektion Montabaur in Siershahn in der Bunzlauer Straße Verkehrskontrollen hinsichtlich der Verkehrstüchtigkeit der Fahrer durchgeführt. Dabei wurden insgesamt drei Personen festgestellt, die ihren PKW unter dem Einfluss von Drogen führten. Drogentests bei einer 21-jährigen Fahrerin aus der VG Wirges, einem 49-jährigen Fahrer aus dem Kreis Neuwied, sowie der Test bei einem 20-jährigen Fahrer aus der VG Selters verliefen positiv und alle Beschuldigten gaben den Drogenkonsum auch zu. Bei allen drei Personen wurden die Weiterfahrten untersagt, Blutproben entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Des Weiteren wurden noch Verstöße wegen abgelaufenem TÜV, fehlenden Dokumenten und Nichtanlegen des Sicherheitsgurts geahndet. Quelle: Polizei