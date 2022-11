Veröffentlicht am 15. November 2022 von wwa

RHEINBROHL – Verkehrsunfallflucht in Rheinbrohl

In der Zeit zwischen Samstag und Montagmorgen, 12 und 14. November 2022, wurde ein geparkter Volvo in der Friedrich-Ebert-Straße beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei